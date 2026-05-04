Адвокат Ковалевская предупредила о сроках за запрещенные цветы

Адвокат Яна Ковалевская напомнила, что за выращивание ряда растений с наркотическими веществами грозит штраф или лишение свободы. Под запретом — некоторые виды ипомеи, гавайская роза и психотрия зеленая, сообщает Газета.ru .

Адвокат Адвокатской палаты Московской области Яна Ковалевская пояснила, что выращивание растений с наркотическими и психотропными веществами запрещено законом. Ответственность зависит от количества культивируемых экземпляров.

«Если количество запрещенных растений или грибов не достигает крупного размера, то наступает административная ответственность по статье 10.5.1 КоАП РФ. В этом случае гражданам грозит штраф от 3000 до 5000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Для юридических лиц предусмотрен более серьезный штраф — от 100 000 до 300 000 рублей», — объясняет эксперт.

При крупном размере применяется статья 231 УК РФ. Возможны штраф до 300 000 рублей, обязательные работы до 480 часов, ограничение свободы или лишение свободы до двух лет.

«Если же речь идет об особо крупном размере культивирования и группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказание становится значительно строже — лишение свободы на срок до восьми лет, с возможным дополнительным ограничением свободы на срок до двух лет или без такового», — рассказывает Ковалевская.

Среди запрещенных культур — отдельные виды ипомеи с названиями «Синяя звезда», «Летающая тарелка», «Леденец», а также гавайская роза, шалфей предсказателей, психотрия зеленая, кокаиновый куст, конопля и мак снотворный.

«Что касается юридической ответственности, к административным или уголовным санкциям привлекают лишь тех, кто выращивает запрещенные растения умышленно. Если растение появилось на участке самопроизвольно, умысла в этом нет — соответственно, и оснований для привлечения к ответственности тоже, но все же бездействовать нельзя. Необходимо поддерживать порядок на своем участке», — заключает эксперт.

