Адвокат Долиной не смогла ответить судье на вопрос о возврате 112 млн Лурье

В ходе слушания в высшей судебной инстанции по делу народной артистки России Ларисы Долиной, адвокат певицы не дал ясного ответа на вопрос о возмещении средств матери-одиночке Полине Лурье за приобретенную ранее квартиру, сообщает «Царьград» .

На заседании Верховного суда РФ, рассматривающего спор о продаже недвижимости артистки, возникла заминка. Судья обратился к юристу Долиной с прямым вопросом, готова ли ее клиентка сразу выплатить 112 миллионов рублей покупательнице Полине Лурье в качестве компенсации за расторгнутую сделку, но адвокат Долиной ответила уклончиво.

«Это вопрос исполнения. А я, признаться, адвокат, а не бухгалтер. Но человек ведет активную профессиональную деятельность, зарабатывает», — сказала адвокат Долиной.

Таким образом, на момент заседания заявления о возврате всей суммы не были предоставлены.

16 декабря Верховный суд России рассматривал апелляцию Лурье, которая стремится к признанию законной сделки по приобретению престижной квартиры Долиной в районе Хамовники.

В итоге суд постановил вернуть дело для повторного рассмотрения в Апелляционный суд. До нового решения квартира Долиной остается в собственности Лурье, но до решения суда второй инстанции о выселении там может проживать певица.

