Администрацию Сергиево-Посадского округа оштрафовали на 50 тыс рублей

Суд признал законным постановление управления о привлечении администрации Сергиево-Посадского округа к административной ответственности. Администрации Сергиево-Посадского округа надлежит выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее управлением по итогам рассмотрения обращения администрации было вынесено решение об отказе во включении сведений о физическом лице в реестр недобросовестных участников аукциона.

На основании принятого решения управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении администрации Сергиево-Посадского округа к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Администрация не согласилась с постановлением и обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал администрации в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.