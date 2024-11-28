Администрация Реутова будет оптимизирована

В Реутове депутаты городского Совета рассмотрели структуру администрации и внесли предложения по ее оптимизации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На этой неделе состоялись заседания комитетов городского Совета депутатов. Среди прочих пунктов повестки дня члены комитетов обсудили вопрос перераспределения полномочий между заместителями главы городского округа Реутов. Такая необходимость возникла в связи с сокращением числа первых заместителей главы — вместо двух остался один.

Также была дана положительная оценка поступившим предложениям по закреплению ряда функций за начальниками управлений. Все изменения направлены на оптимизацию работы администрации и повышение ее эффективности.

Кроме этого, депутаты рассмотрели проект решения о внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства (в частности, над проведением мероприятий по удалению борщевика Сосновского) и в Правила благоустройства территории городского округа Реутов.

Все рассмотренные вопросы получат окончательное решение на одном из ближайших заседаний Совета.