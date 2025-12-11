Администрация Жуковского обсудила с жителями благоустройство дворов на 2026 год

Администрация городского округа Жуковский провела встречу с жителями по вопросам благоустройства дворов на улицах Дугина, 27 и 29, которые планируют обновить в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В четверг, 10 декабря, администрация Жуковского организовала встречу с жителями домов на улице Дугина, 27 и 29. На встрече обсудили планы по благоустройству дворовой территории на 2026 год.

Жители предложили увеличить количество парковочных мест, обустроить новые тротуары, установить дополнительные опоры освещения, модернизировать контейнерную площадку и провести кронирование деревьев.

Ранее, 19 ноября, аналогичная встреча прошла с жителями улицы Мясищева, 24 и 26, которые также высказали свои пожелания по благоустройству двора. В этом году в Жуковском завершили благоустройство дворов на улицах Осипенко, Калугина, Чкалова и Комсомольская, а также обустроили восемь «народных троп» и установили семь детских игровых площадок.

