Администрация Сергиево-Посадского округа обследовала водоемы перед паводком

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Специалисты администрации Сергиево-Посадского округа считают, что в связи с аномально малоснежной зимой в 2025 году ситуация с паводком не будет критической. Небольшое количество выпавшего снега означает низкий запас внешних вод. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках подготовки к паводку при помощи малой авиации было произведено патрулирование рек Сергиево-Посадского округа. В ходе облета были обнаружены несколько заторов. Самый большой затор выявлен в районе деревни Бобошино и уже ликвидирован рабочими МБУ «Благоустройство СП».

В дальнейшем планируется расчистка затора Кончуры в районе ул. Митькина в Сергиевом Посаде. В целом, специалисты сделали вывод, что реки округа готовы к пропуску паводковых вод.

Традиционно пик паводка приходится на период с 25 марта по 10 апреля. Однако, учитывая уникальные погодные условия этой зимы, возможны отклонения от привычных сроков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что юго-восточные округа региона, в частности Луховицы, ранее оказались подвержены подтоплениям, властям необходимо усилить работу по устранению соответствующих проблем.