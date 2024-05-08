Администрация округа Пушкинский допустила нарушения при проведении торгов

сегодня в 10:31

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «УК Милитари Групп Эко» на действия администрации г. о. Пушкинский при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, и признала жалобу обоснованной.

Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.