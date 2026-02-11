Администрация Мытищ контролирует уборку снега в ЖК «Императорские Мытищи»

сегодня в 18:28

11 февраля заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов и директор территориального управления «Пироговский» Дмитрий Петрухин встретились с жителями жилого комплекса «Императорские Мытищи». В ходе встречи обсудили вопросы содержания территории и уборки снега.

Артур Суворов подчеркнул, что администрация округа системно реагирует на обращения жителей и поэтапно устраняет проблемы на всех участках. Он отметил, что для уборки снега задействована вся необходимая техника.

Дмитрий Петрухин сообщил, что работы по очистке проездов и тротуаров будут вестись ежедневно до полного устранения снега. На следующей неделе запланирован очередной выезд для мониторинга уборки.

Глава округа Юлия Купецкая ранее сообщила, что за последний месяц с территории Мытищ вывезли более 100 тысяч кубометров снега. Особое внимание уделяют уборке дорог, по которым проходит общественный транспорт, и остановочным пунктам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.