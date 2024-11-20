В Можайском округе пройдут публичные слушания

16 декабря 2024 года в 16:00 в режиме видео-конференц-связи пройдут публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Можайского городского округа Московской области». Трансляция будет организована на официальном сайте Совета депутатов Можайского городского округа Московской области по ссылке www.sovdepmmr.ru . Дата и время публичных слушаний были определены на внеочередном заседании Совета депутатов Можайского городского округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

У каждого жителя Можайского округа есть возможность поучаствовать в этом процессе.

Советом депутатов Можайского городского округа Московской области принимаются предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний. Обращения можно внести до 17:00 15 декабря 2024 года.

Отправить их можно на электронную почту sovdepmmr@mail.ru или по почтовому адресу: г. Можайск, ул. Московская, д. 15, кабинет 320

Телефон для справок: 8-496-38-22-146.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.