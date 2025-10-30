Администрация Кузбасса объяснила порядок действий при отсутствии ответа от чиновников

Общество

Администрация Белова разъяснила, как жителям поступать, если муниципальные чиновники не отвечают на обращения или делают это ненадлежащим образом, сообщает Сiбдепо.

В администрации Белова сообщили, что жители имеют право защищать свои права и интересы, если считают, что должностные лица муниципального уровня действовали неправомерно или не исполнили свои обязанности.

В таких случаях рекомендуется повторно обратиться в администрацию города, к главе города или его заместителям. Для этого можно записаться на личный прием или направить обращение через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» и платформу «Кузбасс онлайн».

Если ответ местных властей не удовлетворил, гражданин вправе обратиться письменно или лично в правительство Кемеровской области — Кузбасса, прокуратуру или суд.