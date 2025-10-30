Администрация Кузбасса объяснила порядок действий при отсутствии ответа от чиновников

Администрация Белова разъяснила, как жителям поступать, если муниципальные чиновники не отвечают на обращения или делают это ненадлежащим образом, сообщает Сiбдепо .

В администрации Белова сообщили, что жители имеют право защищать свои права и интересы, если считают, что должностные лица муниципального уровня действовали неправомерно или не исполнили свои обязанности.

В таких случаях рекомендуется повторно обратиться в администрацию города, к главе города или его заместителям. Для этого можно записаться на личный прием или направить обращение через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» и платформу «Кузбасс онлайн».

Если ответ местных властей не удовлетворил, гражданин вправе обратиться письменно или лично в правительство Кемеровской области — Кузбасса, прокуратуру или суд.