Администрация Красногорска обсудила вопросы на встрече с сотрудниками «Водоканала»

Выездная администрация Красногорска провела 20 января встречу на предприятии АО «Водоканал», где жители и сотрудники обсудили актуальные вопросы ЖКХ, транспорта и благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Красногорск 20 января прошла выездная администрация под руководством первого заместителя главы Натальи Тимошиной. Встреча состоялась на предприятии АО «Водоканал» и прошла в формате открытого микрофона, что позволило сотрудникам и жителям задать интересующие вопросы.

На вопросы отвечали заместители руководителя муниципалитета и начальники профильных управлений администрации округа. Основными темами стали вопросы ЖКХ, благоустройства, транспортной и дорожной инфраструктуры. Жители обратили внимание на узкие пешеходные зоны, особенно на участке от Митино до Красногорска через Хабировское шоссе, где движение затруднено из-за большого количества велосипедистов и самокатчиков.

Также обсуждались вопросы строительства спортивных объектов, качества медицинских услуг и предоставления земельных участков многодетным семьям. Особое внимание уделили проблеме нехватки парковочных мест в районе «Изумрудные холмы». Представители администрации сообщили, что знают о проблеме и работают над её решением.

В завершение встречи троих работников АО «Водоканал» наградили благодарственными письмами за профессионализм и добросовестный труд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.