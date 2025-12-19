Администрация Химок провела выездную встречу с жителями Подрезково 17 декабря

Администрация Химок организовала выездную встречу с жителями микрорайона Подрезково 17 декабря, в ходе которой специалисты приняли 49 обращений по вопросам городского управления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В микрорайоне Подрезково 17 декабря прошла встреча представителей администрации Химок с местными жителями. За вечер профильные специалисты приняли 49 обращений по вопросам ЖКХ, социальной защиты, поддержки малого бизнеса, здравоохранения и других сфер.

Депутат Химок Глеб Демченко отметил, что такие мероприятия позволяют наладить диалог между жителями и властью, а также совместно искать решения актуальных проблем. Он призвал горожан активнее участвовать в выездных администрациях.

Жители отметили удобный формат встреч. Вера Плешакова рассказала, что обратилась по вопросам благоустройства двора и ремонта детской площадки, предоставив фотографии проблемных мест. Она выразила надежду на скорое решение вопросов.

Подобные встречи проходят еженедельно в разных районах Химок. С начала года в городском округе провели уже 46 выездных администраций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.