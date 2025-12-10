Администрация Домодедово усилила меры безопасности и улучшила инфраструктуру в декабре

На совещании под руководством главы округа Евгении Хрусталевой рассмотрели ключевые вопросы, влияющие на качество жизни. Особое внимание уделили безопасности и поддержке семей.

В Министерство чистоты направили 24 видеоматериала о незаконном сбросе мусора, сумма штрафов может составить 230 тысяч рублей. В 41 дворе установили искусственные неровности, антипарковочные столбики и дорожные знаки, чтобы повысить безопасность у детских площадок, особенно тех, что выходят на проезжую часть. Ведется контроль ситуации с лифтами на Донской, 5, запланирована встреча с Ростехнадзором.

В городе запустили четыре новых светофора, продолжается настройка фаз. На десяти пешеходных переходах появилось дополнительное освещение. У детсада на улице Текстильщиков, 4А установили проектор пешеходного перехода, что улучшило видимость. Завершен ремонт подъездной дороги к дому участника СВО в деревне Сонино.

В Барыбино начато улучшение уличного освещения, работы завершат до 20 декабря. В деревне Проводы построили распределительный газопровод, документы передали в «Мособлгаз», в следующем году начнется соцгазификация.

С 12 по 14 декабря в ТЦ «Солис» пройдет благотворительная акция «Подари мечту ребенку». Евгения Хрусталева пригласила сотрудников администрации принять участие, чтобы поддержать нуждающихся детей.

В округе продолжается работа по обеспечению безопасности, развитию инфраструктуры и поддержке социальных инициатив.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.