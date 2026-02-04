Администрация Домодедово провела выездной прием жителей в Никитском округе

3 февраля в Никитском административном округе Домодедово прошел выездной прием граждан, на котором представители администрации ответили на более 50 обращений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Никитском административном округе Домодедово 3 февраля состоялся прием жителей в формате выездной администрации. Представители администрации и профильных служб встретились с гражданами и ответили на их вопросы в очном формате.

В ходе мероприятия поступило более 50 обращений. Жители поднимали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, состояния и ремонта дорог, работы общественного транспорта и качества связи. В частности, один из жителей обратился с просьбой об устройстве подъезда к контейнерной площадке в деревне Судаково.

Все обращения были зафиксированы и переданы в работу профильным подразделениям. По каждому вопросу даны разъяснения и определены дальнейшие шаги по решению. Формат выездной администрации позволяет жителям напрямую обращаться к представителям власти и получать оперативные ответы. Подобные встречи планируется проводить во всех микрорайонах и административных округах Домодедово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.