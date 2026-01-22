Администрация Домодедово провела встречу с жителями Лобановского округа

В Лобановском административном округе прошла встреча жителей с представителями администрации Домодедово, которую возглавила глава округа Евгения Хрусталева. Основное внимание уделили вопросам ЖКХ, дорог и земельно-имущественных отношений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам Евгении Хрусталевой, важно не только отчитываться о проделанной работе, но и слышать жителей, чтобы вместе определять приоритеты на следующий год. Все вопросы, поднятые на встрече, будут рассмотрены профильными подразделениями администрации.

Жители задали 40 вопросов, большинство из которых касались сферы ЖКХ, состояния и ремонта дорог, а также земельно-имущественных отношений. Все обращения зафиксированы и переданы для дальнейшей проработки.

Администрация планирует продолжить практику выездных встреч и открытого диалога с населением в других округах Домодедово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.