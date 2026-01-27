сегодня в 11:51

Администрация Домодедово обсудила подготовку к ЕГЭ и кадровые назначения

Оперативное совещание администрации Домодедово прошло 26 января, где рассмотрели вопросы образования, кадровые назначения и уборку снега, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На оперативном совещании администрации Домодедово 26 января обсудили ключевые вопросы развития округа. Особое внимание уделили подготовке к государственной итоговой аттестации: до 2 февраля в образовательных организациях округа продолжается сбор данных о выборе предметов для сдачи ЕГЭ. Эти сведения необходимы для планирования экзаменационной кампании, распределения ресурсов и сопровождения школьников и родителей.

В блоке управления территориями принято кадровое решение: депутат совета депутатов Александр Пашков назначен советником главы округа. Он будет контролировать использование бюджетных средств при реализации государственных и муниципальных программ, а также обеспечивать прозрачность расходов.

Обсудили уборку снега после циклона «Фрэнсис». За прошедшую неделю вручную убрано 97% территорий, механизировано — 95%. Очищено около 1200 километров дорог и обработано 850 километров улично-дорожной сети. Коммунальным службам поручено усилить работу с учетом прогнозируемых снегопадов.

В здравоохранении произошли кадровые изменения. Наталия Ицкова назначена заместителем главного врача Домодедовской больницы по медицинской части. Ольга Лобанова перешла на аналогичную должность в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского. Лидия Емельянова стала заведующей поликлиникой № 2, а Надежда Гузднищева возглавила отделение профилактики.

Профильным подразделениям даны поручения по дальнейшей работе в сферах образования, здравоохранения, содержания территорий и управленческого контроля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.