Администрация Дмитровского округа подала собственный иск о ликвидации свалки

Администрация Дмитровского округа подала исковое заявление в суд по поводу незаконной свалки в поселке Останкино. Ранее сотрудники Минэкологии Подмосковья провели здесь собственные надзорные мероприятия, которые также обернулись судебным иском. Ответчиком выступит петербургское ООО «Управляющая компания «Свиньин и партнеры». Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что участком в поселке владеет местная индивидуальная предпринимательница, а компания управляет им.

«В ходе надзорных мероприятий наши сотрудники установили, что здесь незаконно складировались отходы на общей площади свыше 11 тыс. кв. метров и объемом порядка 28 тыс. куб. метров. Рассчитанная сумма ущерба, нанесенного свалкой, составила 5,6 млн рублей, нами подано исковое заявление о возмещении этой суммы», — отметил Фирсов.

Вслед за министерством собственный иск подала администрация округа: она просит суд признать незаконной деятельность управляющей компании на земельном участке, понудить ее вывезти мусор на законные места размещения и восстановить нарушенные земли.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.