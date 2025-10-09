Администрация Дмитровского округа ликвидировала незаконную свалку в дер Княжево
Фото - © Отдел экологии, природопользования и лесного контроля администрации Дмитровского муниципального округа
Администрацией Дмитровского муниципального округа продолжаются работы по ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда. В деревне Княжево с территории, прилегающей к бывшей воинской части, вывезено и утилизировано более 300 куб. м твердых коммунальных и строительных отходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Своевременное выявление и ликвидация свалки — это часть системной работы администрации, направленной на сохранение природного богатства округа для нынешнего и будущих поколений.
«Работы в Княжево — это не разовая акция, а звено в целой серии подобных мероприятий по всему округу. Мы планомерно выявляем и ликвидируем несанкционированные свалки, повышаем эффективность контроля и привлекаем к ответственности виновных. Наша цель — сделать Дмитровский округ еще более чистым, зеленым и комфортным для жизни», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.
Администрация округа призывает граждан проявлять сознательность и не допускать захламления территорий.
Если вы стали свидетелем несанкционированного размещения отходов или складирования мусора, просьба сообщить об этом:
- через форму обратной связи на сайте администрации dmitrov-reg.ru;
- дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС): 8(496)223-19-61.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.