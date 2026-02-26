«Абзац» вошел в десятку лучших СМИ в Telegram
Фото - © Абзац Медиа
Telegram-канал «Абзац» вошел в топ-10 среди российских СМИ по версии ПУЛ Telegram и The World Inform.
При оценке учитывались не только цитируемость публикаций, но и активность аудитории — лайки, репосты и комментарии.
В исследование вошли каналы, которые регулярно освещают события в России и мире. Их публикации анализируют эксперты, а материалы вызывают широкий общественный отклик.
Включение в десятку лидеров отражает высокий уровень доверия аудитории и устойчивый интерес к контенту канала.
