«Абзац» вошел в десятку лучших СМИ в Telegram

сегодня в 20:21

«Абзац» стал одним из лучших СМИ в Telegram

Telegram-канал «Абзац» вошел в топ-10 среди российских СМИ по версии ПУЛ Telegram и The World Inform.

При оценке учитывались не только цитируемость публикаций, но и активность аудитории — лайки, репосты и комментарии.

В исследование вошли каналы, которые регулярно освещают события в России и мире. Их публикации анализируют эксперты, а материалы вызывают широкий общественный отклик.

Включение в десятку лидеров отражает высокий уровень доверия аудитории и устойчивый интерес к контенту канала.

