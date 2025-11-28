Абсолютно безопасны: биолог рассказал о комнатных растениях

Биолог и агроном Михаил Воробьев заявил, что комнатные растения существенно не влияют на влажность воздуха в помещении, несмотря на распространенное мнение об этом, сообщает RT .

«Чем больше поверхность листьев, тем больше площадь испарения, тем, соответственно, они больше увлажняют воздух комнаты. Хотя их количество выделяемого водяного пара, оно не очень большое и, в принципе, вполне сопоставимо с дыханием ребенка», — сказал специалист.

По его словам, для эффективного устранения сухости в помещении оптимальным решением остаются увлажнители воздуха. Биолог подчеркивает, что объем кислорода, выделяемого комнатными растениями, крайне мал. Ночное поглощение кислорода и выделение углекислого газа ими же не оказывают негативного воздействия на человека.

Растительный метаболизм значительно менее интенсивен, чем у людей. Все растения, включая комнатные, выделяют CO2 в процессе дыхания, однако это настолько малые объемы, что они неспособны заметно влиять на самочувствие. Не стоит воспринимать их как источники кислорода. Таким образом, комнатные растения ценят исключительно за их декоративные качества.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.