Абоненты МТС смогут записывать разговоры во время звонка

«Интеллектуальная запись разговоров» позволяет не отвлекаться на написание заметок во время звонка, сохранять информацию и возвращаться к ней в любой момент. После подключения детали разговоров доступны в приложении «Мой МТС». Ненужные записи можно самостоятельно удалить в разделе «Звонки».

Сервис работает на всех моделях смартфонов и кнопочных телефонов и доступен для разговоров с абонентами любых операторов.

«Новое решение пополнило линейку наших голосовых сервисов МТС VoiceTech, объединяющую продукты, созданные на основе собственных инновационных разработок. Согласно опросу, который мы провели в этом году, 53% абонентов делают рукописные или телефонные заметки во время разговора. „Интеллектуальная запись разговоров“ позволяет не упустить важные договоренности и экономит время. Для работы сервиса не нужно предпринимать дополнительных действий — разговоры записываются в автоматическом режиме», — сказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

Согласно исследованию, 63% абонентов пишут заметки на смартфоне, планшете или компьютере, а 51% — на бумаге. Женщины делают это чаще мужчин (66%), среди мужчин таких 57%. Пользователи записывают не только детали беседы, но и фиксируют свои чувства и эмоции. Так делают почти четверть опрошенных. Больше всего к этому склонны люди в возрасте 26-35 лет (28%), а меньше всего — 46-55 лет (16%).