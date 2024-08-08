Абонентам МТС на один год бесплатно доступна услуга «Единый номер»

Цифровая экосистема МТС запустила для своих абонентов новое предложение . Покупая умные часы Samsung Galaxy Watch6, Watch7 или Ultra, клиенты бесплатно на один год получают услугу «Единый номер» . Она позволяет принимать и совершать вызовы через умные часы с eSIM под тем же номером, который используется в смартфоне.

Услугу «Единый номер» для жителей Москвы и области МТС запустила в конце октября 2023 года. Сервис дает возможность абонентам связать единым абонентским номером любой смартфон с SIM-картой МТС и умные часы на операционной системе Android с функцией eSIM. Абоненты МТС получают возможность пользоваться голосовыми услугами при помощи умных часов под своим действующим мобильным номером, находясь в удалении от смартфона. При этом дальность не имеет значения — умные часы сами по себе работают как телефон, соединение по Bluetooth уходит в прошлое.

Каждый месяц число пользователей услуги растет в среднем на 5-8%. Около 70% пользователей услуги составляют мужчины.

Модели часов, участвующих в акции:

Через 12 месяцев стоимость подключения к услуге «Единый номер» составит 150 рублей в месяц.