сегодня в 14:26

Абитуриенты Подмосковья узнали, как организована работа на воздушном транспорте

В рамках приемной кампании федерального проекта «Профессионалитет» в колледже «Подмосковье» прошла экскурсия для абитуриентов, планирующих поступление на специальность «Сервис на транспорте». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Амбассадоры «Профессионалитета» и сотрудники колледжа показали аудитории для лекционных пар, а также лаборатории. Учебные аудитории, оснащенные специальным оборудованием, таким как рентгено-телевизионный интроскоп, гейтридер, стационарный, ручной металлоискатели, прибор поиска паров взрывчатых веществ, произвели впечатление на абитуриентов. Преподаватели провели мастер-класс «Регистрация пассажиров», «Досмотр багажа», а также продемонстрировали, как работает гейтридер — сканер посадочных талонов.

В ходе экскурсии будущие студенты познакомились с правилами безопасности на транспорте и принципами организации работы на воздушном транспорте на примере аэропорта Шереметьево.

В конце экскурсии абитуриенты и их родители смогли задать вопросы сотрудникам и обсудить впечатления от посещения.

В пресс-службе ведомства добавили, что по данному направлению срок обучения составляет 2 года 10 месяцев. Прием документов проводится до 15 августа 2024 г.

С более подробной информации о процессе поступления и условиях обучения можно ознакомиться на официальном сайте учебного заведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.