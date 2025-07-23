Абитуриенты Подмосковья побывали на экскурсии по направлению «Графический дизайн»

В рамках приемной кампании федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» колледж «Подмосковье» провел ознакомительную экскурсию для абитуриентов, заинтересованных в обучении по направлению «графический дизайн». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Амбассадоры проекта провели для гостей экскурсию по учебным аудиториям и мастерским, где проходят практические занятия студентов. Участники мероприятия смогли увидеть профессиональное оборудование, ознакомиться с учебным процессом и пообщаться со студентами, которые уже осваивают специальность.

Будущим студентам рассказали, как организовано рабочее пространство дизайнера, какие программы и инструменты используются в обучении, а также какие этапы проходит разработка графического проекта. Особое внимание было уделено важности практических навыков в профессии, где творчество тесно связано с технологическими процессами.

Мероприятие позволило школьникам получить представление о выбранной профессии, сделать осознанный выбор и заранее познакомиться с условиями обучения. Проект «Профессионалитет» делает акцент на практико-ориентированном подходе, что особенно актуально для творческих направлений подготовки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.