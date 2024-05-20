Абитуриенты Долгопрудного узнали об условиях поступления в физтех-колледж

В физтех-колледже города Долгопрудный прошел день открытых дверей. Мероприятие было организовано для всех желающих ознакомиться с учебным заведением, программами обучения и условиями поступления. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

На входе гостей встречали стенды, где были размещены буклеты и брошюры с подробной информацией обо всех направлениях колледжа. Школьники и их родители имели возможность встретиться с руководством колледжа, пообщаться с преподавателями и получить подробные консультации у сотрудников приемной комиссии.

Специалисты предоставили посетителям информацию о процедуре подачи документов, необходимых для поступления, а также об условиях вступительных испытаний и проходных баллах прошлого года. Они также рассказали о специфике учебного процесса, преподавательском составе и других важных аспектах обучения.

В рамках мероприятия была представлена презентация профессий и специальностей, а также организовано знакомство с актуальными направлениями на восьми площадках и экскурсия по колледжу с ведущими специалистами по каждому направлению. Гости также узнали о востребованности у работодателей профессий, которым будут обучать их детей в колледже.

День открытых дверей в физтех-колледже Долгопрудного стал значимым событием для всех, кто интересуется будущим образованием и профессиональной карьерой своих детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.