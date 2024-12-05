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ABC: начальники генштабов ВС РФ и США обсудили по телефону ситуацию на Украине

Начальники Генеральных штабов РФ и США Валерий Герасимов и Чарльз Браун обсудили ряд вопросов по телефону, включая текущую ситуацию на территории Украины, сообщает РИА Новости .

Как пишет телеканал ABC со ссылкой на представителя Брауна капитана Джея Ди Дорси, разговор прошел 27 ноября. Он состоялся по запросу Минобороны России.

Ди Дорси подчеркнул, что разговор стал первым между российским и американским военачальниками с момента назначения Брауна. Они обсудили некоторые глобальные и региональные вопросы, касающиеся безопасности, среди которых был и украинский конфликт.

По его словам, генерал Браун согласился не разглашать подробности этой беседы.

Официального сообщения от российского министерства обороны о телефонном разговоре не поступало.