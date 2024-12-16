Абаренов назвал первые результаты проекта «50 умных ФОКов» в Подмосковье

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов рассказал о предварительных результатах проекта «50 умных ФОКов», который реализуется в регионе.

Установленные в ФОКах камеры с искусственным интеллектом идентифицируют человека, затем фиксируют его, после чего происходит автоматическое занесение посетителя в статистику загрузки ФОКа. Благодаря новым камерам были приняты первые решения по работе объектов.

Так, была проведена работа с МБОУ СОШ № 20 в Химках. Там уроки физкультуры для старшеклассников перенесли из школьного зала в ФОК «Юбилейный», так как благодаря системе стало видно, что в данное время там никто не занимается.

«Запустили дашборд, отрабатываем последние штрихи. В нем в разрезе пока 50 ФОКов будет видно муниципальное образование и конкретная загрузка по нему. Можно увидеть конкретный спорткомплекс и посмотреть в режиме онлайн, что в нем происходит», — отметил Абаренов в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.