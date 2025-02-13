«А ниче тот факт, что»: лингвист ответила, стали ли зумеры говорить хуже

Мем о разговорах современных подростков, представляющих поколения зумеров и альф, например, «Ты го-о-онишь! А ниче тот факт, что…», был создан самими зумерами. Первые видео, ставшие вирусными, появились на платформе TikTok благодаря 24-летнему блогеру Михаилу Сущих (palswic) и его команде. Лингвист Анастасия Ципенко рассказала, стала ли молодежь действительно разговаривать хуже, сообщает «Секрет Фирмы» .

С лета 2024 года в роликах изображают школьниц, которые активно упрекают друг друга в абсурдных формулировках, такие видео стали очень популярными. Диалоги пародировали стиль общения, наполненный несуразными обвинениями и оправданиями, что сделало их легко запоминаемыми.

Смешной элемент этого мема заключен в чрезмерном и искаженном применении привычных языковых конструкций. В нем прослеживается проблема восприятия языковых стилей детьми и подростками, что вызывает обеспокоенность у специалистов. Некоторые лингвисты, среди которых и Ципенко, убеждены, что молодежный сленг и специфические конструкции, которые стали обычным делом, не свидетельствуют о деградации языка, а лишь являются эволюцией общения.

Многие взрослые, включая педагогов и филологов, выразили мнение о том, что нынешнее поколение чрезмерно увлечено интернетом и мемами. Они отпускают упреки в адрес манеры общения молодежи. Однако, по мнению экспертов, такая критика часто не учитывает то, что и предшествующие поколения в свое время также злоупотребляли сленгом и измененными формами языка.

Ципенко отметила, что качество речи зависит не столько от поколения, сколько от среды, в которой растут дети. Важно понимать, что среди подростков существуют разные уровни речевого развития: некоторые из них могут использовать богатый и разнообразный словарный запас, в то время как другие выражаются проще, что связано с их окружением и опытом. Каждый новый сленг в итоге становится частью языковой практики и со временем теряет свою остроту.

«Думаю, если бы осталось много моих устных текстов образца 90-х, я бы тоже в них сперва говорила бессвязно. Все мы этому постепенно учились», — добавила лингвист.