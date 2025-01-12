96 детей появились на свет в Волоколамской больнице В 2024 году

В Волоколамской больнице в прошлом году родились 96 детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.

По словам главного врача Анжелы Магомедовой, самым маленьким новорожденным была девочка, весившая 1370 гр, а самым крупным — мальчик, появившийся на свет с весом 4160 гр.

В 2024 году в больнице было 14 первых родов, 33 — вторых, 21 — третьих, 17 — четвертых, 4 — пятых, 6 — шестых и 1 — восьмых.

Самой молодой мамой, родившей в 2024 году, стала 18-летняя девушка, для которой это были первые роды. Самой старшей мамой стала 42-летняя женщина.

В городских семьях появилось на свет 37 малышей, а в сельских — 59.

Волоколамская больница продолжает оставаться лидером в области оказания высококачественной медицинской помощи женщинам и новорожденным.

Врачи и медицинские сестры родильного отделения всегда готовы прийти на помощь будущим мамам и создать комфортные условия для родов.

Персонал больницы постоянно повышает свою квалификацию, чтобы обеспечить наилучший уход за пациентами и продолжать работу над улучшением качества медицинской помощи, заботясь о здоровье будущих мам и их детей.

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«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.