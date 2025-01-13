96 бизнесменам Подмосковья грозят штрафы за продажу алкоголя вблизи школ и детсадов

В IV квартале ушедшего года сотрудниками министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области проверено 105 торговых объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции вблизи школ, детских садов, вузов и колледжей. По итогам проведенных обследований выявлен ряд нарушений. Составлены протоколы по статьям КоАП РФ, несанкционированная продукция выведена из оборота. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода Подмосковья.

За последние три месяца округами лидерами по количеству проведенных мероприятий стали Одинцово — выполнено 15 контрольных закупок, Клин — 13, Мытищи и Подольск — по 9, Балашиха — 8, Щелково — 7 и Ленинский — 6.

На части объектов прекращена торговая деятельность, включая 6 продуктовых магазинов в городском округе Щелково ­по следующим адресам: два торговых предприятия на Фряновском шоссе в домах № 70 и 68 в городе Щелково, два магазина в доме № 5 на площади Ленина, по одному в доме № 13 по улице Юбилейной в деревне Медвежьи Озера и доме № 2 по Новинскому шоссе в рабочем поселке Монино.

Подобные контрольно-надзорные мероприятия ведутся по всему региону. Их цель ­– соблюдение участниками рынка законодательства РФ в сфере розничной продажи алкогольной продукции, в том числе запрета розничной продажи алкоголя в зонах запрета от образовательных учреждений — 100 м. К ответственности привлекаются как физические лица (ИП) — штраф составляет до 40 тыс. рублей, так и юридические — штраф до 300 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.