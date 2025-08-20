950 заявок поступило на новый сезон НКО без границ

На третий сезон образовательного проекта «НКО без границ» поступило порядка 950 заявок от представителей некоммерческих организаций из 52 стран мира и 81 региона России. Таковы итоги завершившейся регистрации, сообщили организаторы проекта.

«НКО без границ» — это уникальная обучающая программа для руководителей и активистов НКО из России и зарубежья, направленная на усиление их компетенций в социально ориентированной работе и развитии международного гуманитарного сотрудничества. В рамках программы участникам окажут содействие в создании «дорожной карты» для своих инициатив, совместной с экспертами подготовке заявок на грантовые конкурсы, а также в поиске иностранных партнеров и налаживании контактов для совместной реализации культурно-просветительских и общественных проектов.

«В этом году заявок на проект практически столько же, сколько было за два предыдущих сезона вместе взятых. Это для нас прямой показатель того, что проект не только стал более востребован среди некоммерческих и неправительственных организаций из разных стран, но и говорит нам о том, что есть запрос от представителей третьего сектора на просветительскую образовательную платформу, способную их объединить для реализации совместных проектов и решения общих задач в условиях нового времени и вызовов. „НКО без границ“ действительно помогает ориентироваться в системе возможностей, объединять людей и команды для реализации совместных проектов, в том числе и на международном гуманитарном треке», — отметила руководитель проекта Дарья Зинковская.

Если в прошлые сезоны на очный интенсив приглашали около 30 финалистов, успешно завершивших дистанционные этапы, то в этом году конкурс составил более 30 человек на место. В новом сезоне планируется отобрать для очного финала 100 участников.

«Около 950 заявок на участие в программе в 2025 году — это и успех, и серьезная ответственность. Для нас важно, чтобы как можно больше российских и пророссийских НКО включались в процессы международного сотрудничества, подбирали надежных партнеров, помогали расширять гуманитарное влияние. Но одновременно мы повышаем требования к участникам, постоянно вводим новые модули в программу и стремимся к тому, чтобы росло число проектов, получивших по итогам обучения грантовую поддержку», — подчеркнул заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Дмитрий Поликанов.

Первый онлайн-этап программы стартует 1 сентября. В его рамках участники изучат программу проекта, актуальные вопросы внешнеполитической повестки России, углубят знания в области социального проектирования, разберут практические кейсы по поиску партнеров, повысят уровень межкультурных коммуникаций, а также освоят правовые механизмы и смежные дисциплины, необходимые для успешной работы НКО в современных условиях.

В 2025 году презентации проекта «НКО без границ» и образовательные лекции состоялись в России, Египте, Таджикистане, Узбекистане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Китае и Абхазии.

За три года существования проекта в нем приняли участие представители НКО и НПО из 74 стран и уже 87 российских регионов. За это время финалисты десятки раз побеждали в грантовых конкурсах с проектами в сферах общественной дипломатии и международной деятельности, социальной защиты и инклюзии, культуры, просвещения и образования. Реализация проектов выпускниками осуществлялась не только в странах СНГ и Евразийского пространства, но и в государствах Африки, Азии (КНР), Южной Азии (Индия), Юго-Восточной Азии (Малайзия, Индонезия), Европы и Южной Америки.

Организатором проекта выступает «Институт социально-креативного развития актива» при поддержке Россотрудничества, Фонда Горчакова, Фонда Президентских грантов, Ассоциации Добро.рф, Агентства социальных инициатив и в партнерстве с Мастерской управления «Сенеж».