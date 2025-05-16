95-летний житель поселка Нахабино получил в подарок от депутата новый холодильник

По случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне жителю пгт. Нахабино Борису Васильевичу Быкову доставили полезный и необходимый в быту подарок — новый холодильник «Бирюса». Привез его ветерану заместитель руководителя фракции «Единой России» в совете депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

С просьбой об оказании содействия в решении вопроса, касающегося вышедшего из строя холодильника, к народному избраннику обратился представитель Бориса Васильевича из службы социальной защиты населения. Взамен неисправной техники была приобретена новая белорусского производства.

«С ветеранами и участниками Великой Отечественной войны мы стараемся встречаться как можно чаще — не только депутатский корпус, но и сотрудники администрации округа, просто неравнодушные жители, благотворительные фонды, волонтеры. Запросов много, но мы со всем справляемся. Вклад этих людей в Победу неоценим, и это та малая часть, которую мы сейчас можем для них исполнить», — сказал Артур Бадретдинов.

В июле 1941 года Борис Васильевич Быков уже работал в военном госпитале, в мирное время служил в Советской армии, участвовал в восстановлении послевоенного хозяйства, двадцать три года трудился на машиностроительном заводе. В числе наград ветерана — медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.