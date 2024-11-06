94-летний житель Подмосковья установил новый рекорд

В очередной раз житель Домодедова бьет новые летные рекорды в 94 года. Борис Графов в первые полетал на самых высоких качелях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Борис Графов в первые полетал на самых высоких качелях и рассказал, что это вообще не страшно. «Это напомнило мне детские эмоции, когда я летал на качелях, будучи ребенком», — поделился впечатлениями Графов.

Кстати, предыдущие рекорды возраста в Скайпарке также принадлежат Борису Михайловичу. Он часто приезжает отдыхать в Сочи и обязательно заезжает в парк ради чувства свободного падения. До этого он уже 10 раз прыгал с банджи высотой 207 метров. До пенсии Борис Графов работал на высотных объектах, но активными и экстремальными видами спорта начал заниматься около восьми лет назад.

«Желаем Борису Михайловичу исполнения его мечты, долгих лет жизни и крепкого здоровья!» — сказали сотрудники администрации горокруга Домодедово.

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