92 млн рублей направят в Подмосковье на гранты на развитие гражданского общества

В Подмосковье запустили конкурс на предоставление грантов для некоммерческих организаций (НКО) на развитие гражданского общества. Общая сумма субсидии в 2025 году составляет свыше 92 млн рублей, сообщается на сайте министерства информации и молодежной политики Московской области.

Министерство проводит конкурс совместно с Фондом президентских грантов. Подать заявку можно по ссылке.

«Уже в 5 раз мы совместно с Фондом президентских грантов проводим грантовый конкурс для некоммерческих организаций, развивающих институты гражданского общества. Более 340 млн было направлено на реализацию более 160 социально значимых проектов», — сказала министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

Она уточнила, что полученные средства идут на организацию масштабных фестивалей и военно-патриотических игр для детей и молодежи, образовательных форумов, мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия, поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и т. д.

По словам министра, прием заявок на конкурс грантов будет идти до 1 июля.

Финподдержку НКО могут получить на исполнение социально значимых проектов по ряду направлений: культура и искусство, соцзащита, молодежная политика и добровольческая (волонтерская) деятельность. Заявку может подать любая НКО, которая зарегистрирована в Московской области и удовлетворяет требованиям участия в конкурсе.

Участникам нужно описать идею проекта, его соцзначимость, планируемые результаты, а еще приложить необходимые документы.

Экспертиза проектов будет проведена с 17 июля по 27 августа, победителей определят 1 сентября, а результаты будут опубликованы 3 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.