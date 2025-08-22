90 активных долголетов посетили фестиваль «Лучший огородник» в Орехово-Зуеве

Советы по выращиванию урожая, секреты заготовок и лучшие рецепты варенья – таким был праздник садоводов, который организовали в рамках проекта «Активное долголетие» в д. Демихово Орехово-Зуевского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль собрал 90 участников из Орехово-Зуева, Вереи и Демихова. Для гостей работали творческие выставки: рисунки, экспозиция «Полезные овощи», цветочные композиции долголетов. А также фотозоны с живыми цветами и подсказками по кулинарным заготовкам.

«На моем огороде выросло все: зелень, помидоры, огурчики, лук, чеснок, кабачки. всем хватило: и детям, и внукам, и подружкам. А мой любимый рецепт — консервированные огурчики с кетчупом», — отметила участница фестиваля Нина Галкина.

На празднике выступили коллективы «Демиховский стиль» и «Демиховские зори», «Ритм души» и «Вереюшка».

Завершился фестиваль дегустацией варенья и свежей выпечки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.