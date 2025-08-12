9 тыс заявок на получение выплаты на школьную форму поступило на портал Подмосковья

На прошлой неделе на портале госуслуг Московской области подано более 9 тыс. заявлений на оформление выплаты многодетным семьям на приобретение одежды для школьников. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Оформить выплату может один из родителей на каждого обучающегося 1 раз в текущем календарном году. Размер выплаты составляет 3 тыс. рублей.

Самой популярной онлайн-услугой недели стала «Выписка из домовой книги». Жители региона подали свыше 15 тыс. заявлений на ее оформление. Также в рейтинг госуслуг за неделю вошли: выдача и замена социальных карт жителя Московской области (более 8,9 тыс. заявлений), обслуживание карт Стрелка (свыше 6,9 тыс. заявок), а также онлайн-запись в школу (более 6,2 тыс. заявлений).

На региональном портале доступно более 390 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении «Добродел». Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.