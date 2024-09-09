9 сентября: какой сегодня праздник, что было в тот день

Сегодня с профессиональным праздником можно поздравить дизайнеров-графиков и тестировщиков. Еще можно сделать прическу или записаться на косметические процедуры в честь Международного дня красоты.

Международный день красоты

По инициативе Международного комитета по косметологии и эстетике СИДЕСКО был создан Международный день красоты, его каждый год отмечают 9 сентября. С 1995 года в этот день чествуется все красивое, эстетичное и прекрасное.

В разных странах 9 сентября в честь праздника проводят конкурсы красоты. Впервые конкурс красавиц провели еще в сентябре 1888 года в Бельгии, а «Мисс Мира» впервые выбрали в Лондоне в 1951 году.

Помимо конкурсов красоты в этот день проводятся разные фестивали и акции, в которых участвуют люди разнообразной внешности и параметров. А еще свой профессиональный праздник отмечают представители индустрии красоты — косметологи, пластические хирурги и представители модельного бизнеса.

День дизайнера-графика в России

В России и некоторых странах СНГ 9 сентября принято поздравлять графических дизайнеров — тех, без кого сегодня невозможно сделать макет книг, журналов, сайтов и компьютерных программ.

Праздник этот появился совсем недавно, в 2005 году. В этот день 50-летний юбилей отметил известный дизайнер-график Владимир Чайка. Первую награду — серебряную медаль Международного биеннале графического дизайна в Брно — он получил за обложку журнала «Реклама» в 1988 году.

День тестировщика в России

В этот же день отмечают профессиональный праздник представители еще одной профессии, без которой сложно представить себе современный мир, — тестировщики. Именно на них ложится поиск ошибок как в вычислительной технике и в ее программном обеспечении.

Интересно происхождение самого известного термина, используемого этими специалистами. 9 сентября 1947 года ученые Гарвардского университета, тестируя вычислительную машину, нашли застрявшего между контактами мотылька. Извлеченное насекомое — bug — вклеили в технический дневник и снабдили пометкой «Первый обнаруженный баг». С тех пор поиск багов стал ключевой задачей тестировщиков.

День памяти павших в Крымской войне

9 сентября 1855 года в ходе тяжелейших боев завершилась 349-дневная оборона Севастополя. Каждый год в этот день в России вспоминают воинов, павших при обороне города и в Крымской войне 1853–1856 годов. В Севастополе проводятся памятные мероприятия.

В Крымской войне Россия противостояла коалиции Великобритании, Франции, Турции и Сардинии из-за столкновения интересов в Черном море. Чтобы не допустить вражеские корабли в бухту у ее входа было затоплены несколько русских судов.

Россия потеряла в этой войне порядка 102 тыс. человек.

Теракт на улице Гурьянова в Москве

В ночь на 9 сентября 1999 года в доме № 19 по улице Гурьянова на юго-востоке Москвы прогремел взрыв, обрушивший два подъезда. Взрывная волна повредила соседний дом № 17. Пострадали более 900 человек, свыше 250 из которых — дети, погибли 106 человек.

Дом на Гурьянова был первым в планируемой серии терактов в столице. Через четыре дня был взорван жилой дом на Каширском шоссе, где погиб 121 человек. Еще два теракта удалось предотвратить.

Разрушенные дома на улице Гурьянова были уничтожены взрывотехниками. На их месте установили обелиск в память о жертвах теракта, а позднее построили храм-часовню.

День Пимена

По православному календарю 9 сентября принято почитать память двух святых с одним именем — Пимена Великого и Пимена Палестинского.

На Пименов на Руси выходили кланяться рябине и собирали ягоды. Большой урожай рябины считался предвестником суровых морозов. Из этой ягоды готовили варенье и различные средства народной медицины. А еще гроздья ягод на Пименов вывешивали под крышей избы.

День рождения писателя Льва Толстого

Он родился 9 сентября 1828 года в имении Ясная поляна в Тульской губернии. С детства Толстому были свойственны большое самолюбие и желание достигнуть чего-то настоящего, познать истину. Он страстно хотел блистать в обществе, но этому мешала застенчивость.

В 15 лет он поступил в Казанский университет, но бросил его и стал жить в Ясной поляне. В 1851 году отправился на Кавказ в действующую армию. В Крыму Толстого захватили новые впечатления и литературные планы. Он начал работать над первым романом «Детство. Отрочество. Юность».

В 1862 году писатель женился на Софье Берс. В течение первых 10-12 лет после свадьбы Толстой создает «Войну и мир» и «Анну Каренину». Будучи известным, признанным и любимым писателем за данные произведения, он сам не придавал им особого значения. Важнее была его философская система.

Писатель явился родоначальником движения толстовства, одним из основополагающих тезисов которого является Евангельское «непротивление злу силою».

Именины

В этот день именины празднуют Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил и Степан.