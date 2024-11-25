9 пунктов планируют организовать в Люберцах для сдачи ЕГЭ в 2025 году

В городском округе Люберцы для проведения ЕГЭ в 2025 году будет задействовано 9 пунктов проведения экзаменов. Все они будут оснащены в соответствии с федеральными требованиями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для организации ЕГЭ будет привлечено около 500 сотрудников. В этом году у нас 1 354 выпускника 11-х классов. ГИА-11 будет проходить с 23 мая по 4 июля, это вместе с резервными и президентскими днями. Для проведения ГИА-9 будет подготовлено порядка 25 пунктов проведения экзаменов на базе школ округа, также при возникновении необходимости (по медицинским показаниям) возможно открытие ППЭ на дому. Для проведения экзаменов будут привлечены более 1 300 сотрудников школ. В этом году у нас 4 153 выпускника 9-х классов. ГИА-9 будет проходить с 21 мая по 2 июля, это вместе с резервными днями», — отметил Волков.

Он пояснил, что допуском к ГИА-9 служит сданное итоговое собеседование, основная дата проведения — 12 февраля 2025 года, а ГИА-11 — итоговое сочинение (изложение), основная дата проведения — 4 декабря.

«Заявления подаются за две недели до даты сочинения/собеседования. Заявления на участие в государственной итоговой аттестации ученики 11 классов подают строго до 1 февраля, а ученики 9-х классов — до 1 марта. С 1 декабря есть возможность подать заявления в электронном виде через сайт госуслуг. Для участия в ГИА обучающиеся с ОВЗ к заявлению прикладывают рекомендации территориальной ПМПК, в которой прописаны все условия сдачи экзаменов. Дети-инвалиды при подаче заявления обязательно прикладывают справку, устанавливающую инвалидность и рекомендации (ТПМПК) для создания специальных условий сдачи экзаменов», — добавил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.