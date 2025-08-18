9 подмосковных городов примут участие во Всероссийском конкурсе малых городов

Московская область в десятый раз примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«В Московской области находится 47 малых городов и 22 исторических поселения. Поэтому мы активно участвуем в Президентском конкурсе каждый год. С 2018 года 46 наших проектов стали победителями конкурса, из которых 37 уже полностью реализованы. При разработке концепций для малых городов мы учитываем их историческое наследие. Эти населенные пункты отлично подходят для пеших прогулок, поэтому мы уделяем особое внимание состоянию центральных площадей и улиц. Важно сохранять историческую составляющую, так как это придает каждому городу уникальность. В этом году мы подготовили девять проектов», — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В конкурс могут участвовать малые города с населением до 300 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Исключение составляют города федерального значения и административные центры субъектов Российской Федерации.

По итогам заседания региональной межведомственной комиссии Московская область направит на участие в десятом конкурсе следующие проекты:

Яхрома: благоустройство площади генерала Кузнецова;

Город Клин: «Государева дорога — прогулка по историческому маршруту»;

Коломна: «Набережная Дмитрия Донского»;

Сергиев Посад: «Путь к Лавре»;

Видное: благоустройство Советской площади и прилегающих территорий;

Люберцы: благоустройство территории у станции МЦД-3 «Люберцы» и улицы Смирновская;

Егорьевск: набережная реки Гуслица;

Истра: территория у МЦ «МИР»;

Краснознаменск: Комсомольский бульвар.

В ведомстве напомнили, что Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится по поручению президента Владимира Путина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.