9 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

9 ноября 2024 года отмечают Международный день против фашизма и антисемитизма, Всемирный день лизинга, фестиваль оливок в Испании и Международный день антиядерных акций.

Международный день против фашизма и антисемитизма

Эту дату отмечают во всем мире. Ее учредила Европейская сеть против национализма, расизма, фашизма, а также в поддержку беженцев и мигрантов. В нее входят около 560 организаций из 46 государств.

Дело в том, что ночью с 9 на 10 ноября в Австрии и Германии устроили так называемую «Хрустальную ночь» — погром против евреев. Тот день вошел в историю, как первый удар со стороны Третьего рейха по этой национальности.

От рук нацистов умерли 90 человек. Примерно 30 тыс. евреев задержали и отправили в концентрационные лагеря. Синагоги массово уничтожали. Были разбиты витрины торговых лавок, которыми владели евреи. Именно эта акция стала началом Холокоста, в результате которого умерли около шести млн людей этой национальности.

Всемирный день лизинга

Неофициальный праздник отмечают все, кто связан с банковской сферой. Лизинг — особый вид займа. В рамках него человек или компания получает имущество в длительную аренду. В конце его можно выкупить.

Лизинг важен для экономики всех стран, в том числе и России. В стране по нему продают, в основном, автомобили. Их чаще всего покупают компании, например, таксопарки или сервисы каршеринга. Для многих фирм это единственный способ приобрести большое количество автомобилей и начать работать.

Учредить дату предложили в 2017 году. Инициатором неофициального праздника стала лизинговая фирма из Литвы AviaAM Leasing.

Международный день антиядерных акций

Каждое 9 ноября этот день отмечают экологи, правозащитники и другие люди, которым небезразлична жизнь планеты. Во многих зарубежных странах в этот день проводятся демонстрации. На них люди выступают против развития атомной энергетики.

Также на 9 ноября людям напоминают, что работать с атомной энергией на АЭС нужно аккуратно. Это опасные объекты, ведь есть риск возникновения аварий.

Фестиваль оливок в Испании

Каждое 9 ноября в испанском городе Баэна в Андалузии проходит фестиваль оливок и оливкового масла. Его проводят в связи с тем, что заканчивается сбор урожая в рощах.

Впервые фестиваль оливок начали проводить в 1998 году. С тех пор его отмечают регулярно.

Испанский город Баэна занимает одну из лидерских позиций в мире по производству оливкового масла. Оно — одна из ключевых составляющих стандартной андалузской кухни. Во время фестиваля благодарят землю за большой урожай.

Именины

Сегодня именины у Капитолины, Афанасия, Николая, Максима, Марка, Степана, Андрея, Сергея, Вилли и Андрея.