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9 «народных троп» запланировано благоустроить в Щелкове в 2025 году

В городском округе Щелково заасфальтировали почти все народные тропы, о которых просили жители, еще 9 — в плане на 2025 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа «Пешком» направлена на благоустройство протоптанных жителями маршрутов на территории Подмосковья.

Места проведения работ по организации пешеходных дорожек выбираются исходя из запросов и пожеланий жителей, а также фактической потребности.

В этом году в рамках программы «Пешком» в городском округе Щелково обустроено 19 «народных троп». За 3 года сделано более 140 народных троп.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.