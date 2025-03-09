9 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

9 марта 2025 года отмечают День нестандартно мыслящих людей, Всемирный день диджея, Иванов день, День работников геодезии и картографии в России.

День нестандартно мыслящих людей

Это «непрофессиональный праздник» у всех творческих людей, а также тех, кто нестандартно думает. С ним можно поздравить ученых, инженеров, изобретателей, артистов, авторов книг и других людей с большим талантом, кажущимся другим «не от мира сего».

На протяжении всей истории к людям, которые мыслили нестандартно, относились с пренебрежением. Серьезно их поступки и мысли никто не воспринимал. Их регулярно критиковали.

Дату отмечают, в том числе, чтобы напомнить миру об этих притеснениях.

Всемирный день диджея

Неофициальный праздник отмечают каждое 9 марта во всех странах мира. Он появился в 2002 году и популярен до сих пор.

С профессиональным праздником можно поздравить диджеев, работающих в ресторанах, барах и ночных клубах. Также можно сказать приятные слова тем, кто, например, ставит музыку на радио или работает звукорежиссером на телевидении, в студии звукозаписи.

Иванов день

Согласно церковному календарю, это дата обретения главы Иоанна Предтечи. Он был одним из наиболее близких предшественников Иисуса Христа. Ему также удалось предсказать пришествие.

Иоанн Предтеча долгое время проживал в пустыне. Он вел аскетичный образ жизни.

Иоанн Предтеча призывал креститься иудеев. Также он проводил крещение для Иисуса Христа в водах Иордана.

Однако однажды Иоанну отрубили голову. Против него подстроила ловушку царица Иродиада.

День работников геодезии и картографии в России

Профессиональный праздник отмечают каждый год в разное время. Он выпадает на второе воскресенье марта. В 2025 году проходит 9 марта.

День работников геодезии и картографии в России отмечают с 2000 года. В стране научились рисовать географические чертежи еще в средние века. Так, первый печатный вариант карты Руси, карта Московских земель, был сделан в 1525 году.

Работа, которую проделывают картографы и геодезисты, крайне важна. Без всего того, чем они занимаются, не было бы атласов, карт. Не смогли бы возводить здания строители, не ездили бы транспортники и остановилась бы современная жизнь.

Именины

Сегодня именины у Ивана и Илариона.