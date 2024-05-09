9 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

В этот день отмечается День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Также в этот день была учреждена медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.» и открыт Мемориальный комплекс на Поклонной горе.

День Победы

9 мая в России отмечается День Победы в Великой отечественной войне 1941–1945 годах. Это один из главный праздников в России.

22 июня 1941 года фашистская Германия нарушила советско-германские договоры и напала на СССР, положив начало 4 годам войны.

9 мая 1945 года на Центральном аэродроме им. Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А. И. Семенкова, доставивший в Москву окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Победа советскому народу досталась очень тяжело. Потери Советского Союза составили 26,6 млн человек, в том числе потери Вооруженных Сил составили 8 668 400 военнослужащих.

Великая Отечественная война завершилась полным разгромом Германии и ее союзников. СССР не только отстоял свою независимость, но и освободил от нацизма страны Восточной и Центральной Европы.

День Победы отмечается в соответствии с федеральным законом РФ «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года

Учреждена медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.»

9 мая 1945 года была учреждена медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Медаль стала самой распространенной наградой страны, поскольку огромное число советских людей участвовало в борьбе с фашистской Германией на фронтах и в тылу.

В президиуме Верховного Совета СССР медали появились 15 июня 1945 года, которые вручили военачальникам высшего ранга.

Откр​ыт​ие Мем​ориального комплекса на Поклонной​ г​​оре

9 мая 1995 года в Москве на Поклонной горе состоялось торжественное открытие мем​ориального комплекса Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В состав комплекса входят монумент Победы, Центральный музей ВОВ, храм Св. Георгия Победоносца, Мемориальная мечеть, Мемориальная синагога, Музей холокоста.

Также там расположена аллея «Годы войны» из 5 террас, на них оборудованы 1 418 фонтанов.​

Именины

В этот день именины празднуют Василий, Глафира, Иван, Николай, Петр и Степан.