9-летнюю девочку заставили вернуть кредиты мертвой мамы под Тюменью

Казанский суд Тюменской области частично удовлетворил иски со стороны трех банков к девятилетней девочке по долгу скончавшейся матери. С несовершеннолетней взыскали 171 тыс. рублей, сообщает Ura.ru .

В 2023-2024 годах женщина взяла 370 тыс. рублей в займ в нескольких финансовых организациях. В декабре 2024 года она скончалась, но долги остались.

Ответчиками выступили родители погибшей. Однако те иск не признали, отметив, что отказались от наследства. Оно перешло внучке.

Папа девочки согласился с требованиями банков, но в рамках цены переданного дочке имущества. Речь шла о доле на квартиру, участке земли и 4 тыс. рублей. Они были на счету у погибшей. Общая сумма наследства составила 171 тыс. рублей.

