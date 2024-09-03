9 юным жителям Солнечногорска вручили паспорта РФ в День округа

Во время празднования Дня Солнечногорска 9 юным жителям округа в торжественной обстановке вручили паспорта граждан РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Самый главный документ трое юношей и шесть девушек получили от главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова. Он обратился к ним с напутственным словом и пожеланиями.

«В этой замечательной праздничной обстановке вы стали полноправными гражданами нашей великой страны — России. Уже сейчас вы разносторонние, ответственные, целеустремленные ребята. Помимо успехов в учебе, вы активно реализуете себя в самых разных областях. У кого-то успехи в спорте, кто-то отличился на всероссийском конкурсе, кто-то помогает другим в молодежных организациях. Я желаю вам и впредь быть достойными людьми и в будущем привнести большой вклад в развитие нашего округа», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В церемонии участвовала также начальник миграционного пункта № 1 ОВМ ОМВД России по г. о. Солнечногорск Кристина Трофимова.

Молодым людям преподнесли памятные подарки и напомнили, что у них расширились права, а вместе с этим появились новые обязанности и ответственность.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.