9 юным жителям Солнечногорска вручили паспорта РФ в День округа
Фото - © Администрация г.о. Солнечногорск
Во время празднования Дня Солнечногорска 9 юным жителям округа в торжественной обстановке вручили паспорта граждан РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Самый главный документ трое юношей и шесть девушек получили от главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова. Он обратился к ним с напутственным словом и пожеланиями.
«В этой замечательной праздничной обстановке вы стали полноправными гражданами нашей великой страны — России. Уже сейчас вы разносторонние, ответственные, целеустремленные ребята. Помимо успехов в учебе, вы активно реализуете себя в самых разных областях. У кого-то успехи в спорте, кто-то отличился на всероссийском конкурсе, кто-то помогает другим в молодежных организациях. Я желаю вам и впредь быть достойными людьми и в будущем привнести большой вклад в развитие нашего округа», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
В церемонии участвовала также начальник миграционного пункта № 1 ОВМ ОМВД России по г. о. Солнечногорск Кристина Трофимова.
Молодым людям преподнесли памятные подарки и напомнили, что у них расширились права, а вместе с этим появились новые обязанности и ответственность.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.
Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.