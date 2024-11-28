9 юных жителей Щелкова получила паспорта РФ в торжественной обстановке

сегодня в 15:00

С радостным событием молодых людей поздравили директор многофункционального центра городского округа Щелково Илья Шумейко и председатель местного отделения «Движения Первых» Светлана Гераскина. Они пожелали ребятам успехов, раскрытия их потенциала и ответственного отношения к учебе, ведь это основа будущего. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этот раз паспорта получили 9 юных жителей городского округа Щелково: пятеро юношей и четыре девушки.

Традиция торжественной выдачи паспортов зародилась в 2019 году. Вместе с главным документом молодые люди получили поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева и обложку на паспорт.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок получил паспорт в торжественной обстановке, пожалуйста, сообщите об этом оператору при подаче документов в многофункциональный центр.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.