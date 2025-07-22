9 юных жителей Ленинского округа получили свои первые паспорта

В Центральной библиотеке Ленинского городского округа состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации десяти юным жителям, достигшим 14-летнего возраста. Глава муниципалитета Станислав Каторов лично поздравил ребят с этим важным событием в их жизни и вручил им главный документ. Вместе с документами ребята получили памятные подарки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Дорогие ребята и уважаемые родители. Сегодня мы собрались, чтобы вручить один из первых важных документов в жизни наших детей. Паспорт — это свидетельство того, что отныне вы становитесь полноправными гражданами России, настоящими патриотами своей Родины. В разных странах к гражданству относятся по-разному, но в нашей стране это важная традиционная ценность, поддерживаемая Конституцией РФ, Президентом и всеми государственными структурами. Уверен, что вас ждет множество интересных событий, связанных с жизнью в Российской Федерации», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

С начала текущего года в Ленинском городском округе 1 614 юношей и девушек, достигших 14-летнего возраста, оформили паспорта гражданина Российской Федерации.

«Сегодня мы стали участниками важного и торжественного события. В этом возрасте перед ребятами открываются новые горизонты и возможности. Очень приятно, что в нашем городе есть возможность поближе познакомиться с главой округа. Это запоминающееся событие для детей — получать паспорт в такой обстановке», — поделилась мама одной из участниц церемонии Оксана Егорова.

В Ленинском городском округе подобные мероприятия проводятся ежемесячно, предоставляя возможность каждому подростку, достигшему 14 лет и получающему свой первый паспорт, стать участником торжественной церемонии. Для оформления документов необходимо обратиться в любой из четырех многофункциональных центров муниципалитета. Мероприятие, собравшее юных жителей и их родителей, прошло в теплой и праздничной атмосфере, став важным событием в жизни молодых людей.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

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