9 юных жителей Ленинского округа получили свои первые паспорта

В Центральной библиотеке подмосковного Ленинского городского округа состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов девяти юным жителям муниципалитета. Глава округа Станислав Каторов лично вручил 14-летним гражданам их главные документы и памятные подарки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Получение паспорта — это не просто формальность, а важный этап взросления. Одновременно с этим, держа в руках свой первый паспорт, молодые люди осознают себя полноправными членами общества, испытывают гордость за свою страну — Россию. Мы стараемся сделать этот день по-настоящему памятным для наших ребят», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Сообщается, что ежемесячные церемонии вручения паспортов стали традицией в муниципалитете. В мероприятиях, которые проходят в торжественной обстановке, участвуют подростки, достигшие 14-летнего возраста, а также их родители, для которых этот день становится особым семейным событием.

«Этот день имеет особое значение для нашей семьи. Наша дочь стала первым гражданином России в семье — мы сами родом из Донбасса и давно живем здесь, но именно она родилась уже в Российской Федерации. Это по-настоящему памятное событие для всей нашей семьи», — рассказала одна из родителей участницы церемонии.

Для оформления документа юные жители округа могут обратиться в любой из четырех многофункциональных центров, расположенных на территории Ленинского городского округа. Услуга предоставляется в удобные для граждан сроки с соблюдением всех необходимых процедур.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.