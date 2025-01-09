9 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

9 января 2025 года в РФ отмечают Международный день хореографа и Степанов день. Также в эту дату в России появились первые бумажные деньги — ассигнации, и было создано Всероссийское театральное общество.

Международный день хореографа

9 января 2025 года отмечают Международный день хореографа те, кто на протяжении длительного времени сохраняет и привносит новое в технику и пластику танцев. Также дата посвящена обучению новых специалистов.

В России на протяжении долгого времени существовали, в основном, народные танцы. Они были интересными, а также глубокими.

Системно к хореографии начали подходить только в 1738 году в Санкт-Петербурге. Тогда создали Танцевальную Ее Императорского Величества школу. Легендарное учебное заведение сейчас знают, как Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Степанов день

Степанов день, отмечаемый 9 января 2025 года, был назван в честь святого Стефана. Это первый христианский мученик. Он состоял в еврейской диаспоре.

Примерно в 34 году нашей эры Синедрион присудил казнить Стефана. Это было наказанием за то, что мужчина устроил христианскую проповедь в Иерусалиме.

На Руси 9 января пастухи договаривались с крестьянами, у которых были животные, о покупке. С того времени используется поговорка: «Степанов день пастуха год кормит».

Также в эту дату чествовали лошадей. Им давали воду из серебряной посуды.

В России ввели первые бумажные деньги — ассигнации

До того, как на престол взошла Екатерина II, в России использовались монеты из меди. Перевозить их было проблематично из-за большого веса.

Например, 1 тыс. рублей медными монетами имела массу 62,5 пудов. Для транспортировки нужны были целых две телеги.

Чтобы решить проблему, в России начали использовать бумажные деньги. 9 января 1769 года Екатерина II издала манифест. В рамках него появились ассигнации, номинал которых 25, 50, 75 и 100 рублей.

Они были похожи на титульный лист книги. На такие деньги наносились красивые шрифты, печать была одноцветной.

Создано Всероссийское театральное общество

Российский Союз театральных деятелей в качестве организации, в которой состоят люди разных творческих профессий, берет начало от 9 января 1877 года. Тогда создали Общество взаимного вспоможения русских артистов.

Оно помогало деятелям искусства проще доносить свое творчество до публики. Также им помогали дорабатывать произведения.

В 1894 году провели реорганизацию общества. Его переименовали в Русское театральное общество. Основной его задачей была помощь в развитии этого направления в стране.

Именины

Сегодня именины у Антонины, Степана, Тихона и Федора.