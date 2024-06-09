9 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно встретиться с близкими в честь Международного дня друзей. Также с профессиональным праздником поздравляют работников архивов и легкой промышленности. А еще в Подмосковье отмечают День наукоградов.

Международный день друзей

В разных странах в пятницу будут праздновать Международный день друзей. Неизвестно, кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не помешало ему стать популярным.

Этот день основан для того, чтобы каждый мог напомнить своим друзьям, что они крайне важны для него независимо от жизненных обстоятельств.

Данный праздник — хорошая возможность написать старым друзьям или собраться большой шумной компанией приятелей.

Международный день архивов

Праздник учрежден Международным советом архивов в 2007 году. 9 мая его отмечают не случайно: в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО был основан совет архивов — профессиональная организация мирового архивного сообщества, направленная на сохранение, развитие и использование мирового архивного наследия.

Для жизни роль архивы крайне важны: они обеспечивают доступ к ретроспективным документам, помогают решать задачи социально-экономического развития страны, эффективного госуправления, а также способствуют научному познанию прошлого.

Всемирный день аккредитации

Учрежден 9 июня 2008 года Генассамблеей ILAC и IAF. Основанием послужила глобальная инициатива по привлечению внимания к работам, связанным с аккредитацией.

Аккредитация, аккредитование в международном праве — процедура назначения дипломатического представителя (или постоянного представителя государства при какой-либо международной организации).

Аккредитации подлежат представители СМИ при их назначении на работу в другой стране, освещении международных конференций, встреч глав государств, представители иностранных фирм.

Аккредитация помогает принять осознанное решение при выборе лаборатории, потому что именно с помощью аккредитации показана компетентность, беспристрастность и возможности учреждения.

День работников легкой промышленности

Отмечается во второе воскресенье июня. Легкая промышленность, несомненно, одна из самых близких к потребителю и покупателю отраслей промышленности.

Основными подотраслями легкой промышленности называют текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную промышленности, производство искусственных кож и полимерно-пленочных материалов. Кроме того, к данному направлению относится выпуск изделий для производства мебели, химической и пищевой промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства.

Российская история развития легкой промышленности берет начало в XVII веке, когда в стране стали появляться первые государственные полотняные и суконные фабрики и мануфактуры. Быстрый рост основных отраслей пришелся на вторую половину XIX века.

День наукоградов Московской области

День наукоградов был установлен в Подмосковье в 2021 году. Теперь он ежегодно отмечается 9 июня. В стране 13 городов имеют статус наукоградов Российской Федерации, 8 из них располагаются на территории Подмосковья.

Наукоград — это муниципальное образование, имеющее высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научно-производственным комплексом.

Троицкий пожар в Москве

Около 11 часов вечера 9 июня 1737 года в Москве вспыхнул один из самых крупных городских пожаров. Огонь охватил центр города. Быстрому распространению поспособствовал сильный ветер.

Пожар уничтожил свыше 2,5 тыс. дворов, 486 лавок и множество церквей, также сгорел Кремль.

В народе говорят, что возгорание началось с дома Милославских за Боровицким мостом от свечки, которую поставила вдова солдата перед иконой.

Федорин день

В народном календаре в этот день чтят память мученицы Феодоры, пострадавшей за веру при гонениях на христиан в Александрии в 303 или 304 году.

На Руси Федору считали «колючей на язык»: в ее день женщинам не разрешали болтать друг с другом, чтобы не навлечь беду — сплетня обязательно разлетится по всей округе. Кроме того, в Федорин день нельзя было ссориться.

Также в этот день не подметали избы, чтобы не вымести домового вместе с сором.

Именины

В этот день именины у Анастасии, Ивана, Леонида, Леонтия и Петра.